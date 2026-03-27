広島の新井貴浩監督（４９）が２６日、新シーズンに向けて「一戦一戦集中して、一番上を目指して頑張りたいなと思う」と意気込んだ。この日はマツダスタジアムで行われた「ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦２０２６開幕前日記者会見」に中日・井上監督とともに出席。期待の選手には大卒２年目の佐々木の名前を挙げ、「走者を置いた場面でたくさん打席が回ってくると思うので、打点をたくさん挙げてもらいたい」と語った。また、新人