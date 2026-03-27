広島で現役時代にプレーし、監督としても４シーズンにわたってチームを指揮したマーティー・ブラウン氏（６３）がデイリースポーツの取材に応じ、新井貴浩監督（４９）にエールを送った。２００６年から２年間、監督と主軸選手の間柄だった２人。変革期のチームで采配を振った“先輩”は、荒波に立ち向かう現コイ将の背中を強く押した。ブラウン氏の主な一問一答は以下の通り。◇◇−最近のカープの試合は見ている？