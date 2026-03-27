連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が3月27日に最終回を迎えた。小泉セツと小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルとした、雨清水トキ（郄石あかり）と、雨清水八雲ことヘブン（トミー・バストウ）の何気ない日常を描き続けた本作。物語は、トキが亡き夫・ヘブンとの日々を綴った『思ひ出の記』が出版されるところで幕を閉じた。【写真】「笑わせようとしたらあかん」という名言をふじきさんに伝えた「ばけばけ」出