お笑いコンビ・麒麟の川島明がMCを務める、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。『ラヴィット！』にまつわる“ウワサ”について言及した。【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントにオープニングテーマの「ヒューマニティ！」をサンボマスターがスタジオで生披露し、「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日を彩ったこの日の放送。“ラヴィット！ファン”を公言するドラ