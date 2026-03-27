〈《ついに完結》「笑わせようとしたらあかん」『ばけばけ』脚本家（51）が出演俳優に言われた、“笑いのさじ加減”を決める忘れられない一言〉から続くトキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の「他愛もない、スバラシな」毎日を描いた連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）が最終回を迎えた。本作が大事にしてきた、日常の中にある「笑い」や「リアルで自然な台詞」の秘訣を、脚本家・ふじきみつ彦さんに聞い