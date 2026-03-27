アメリカのトランプ大統領は、イランの発電所などへの攻撃をさらに10日間延長したことについて、「イランは7日間を求めていたが、10日間の猶予を与えた」と主張しました。アメリカトランプ大統領「イランは7日間（の延長）を求めてきたが、私は10日与えた。10日間だ。彼らはとても感謝していた」トランプ大統領は26日、FOXニュースの番組に電話で出演し、イランの発電所などへの攻撃をアメリカ東部時間の4月6日午後8時＝日本時間