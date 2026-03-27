フジテレビの勝野健アナウンサーが、27日放送の同局系『めざましテレビ』（前5：25）に出演。この日の放送をもって、同番組を卒業した。【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ番組終盤「勝野健アナめざまし卒業全力取材の3年9ヶ月」というテロップとともに、これまでの同番組の様子をVTRで紹介。その後、スタジオで勝野アナが「きょう、最後なんですね…。本当に視聴者のみなさん、いろいろたくさん