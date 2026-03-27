自身初の開幕投手を務める広島・床田寛樹投手（３１）が２６日、直球勝負での竜狩りに意欲を示した。キャンプから、直球の質の向上を課題に掲げ、取り組んできた。「真っすぐで、押せるだけ押せれば」と意気込んだ。準備は整った。最終調整となった２０日のソフトバンク戦で計測した最速は１４８キロ。数字には少し物足りなさを感じながら、指先に残った感覚には、手応えがあった。「体幹を止めて、グッて投げるイメージ。そ