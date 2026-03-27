ジャズ・アビエーション運航の「CRJ900型」が担当2026年3月23日、アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で、モントリオール発ラガーディア行きのエア・カナダ・エクスプレスAC8646便（ジャズ・アビエーション運航）が、空港の消防車と激突しました。航空機追跡サイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントがそのときの飛行データと航空管制の音声記録を投稿しています。【動画】えっ…これが「旅客機と消防車の“激突の