3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。全話を終えて、主演の髙石あかり、共演のトミー・バストウ、脚本を手がけたふじきみつ彦よりコメントが寄せられた。 参考：『ばけばけ』最終回は“タイトルバック”から生まれた笑って泣いてのクランクアップ秘話も 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛