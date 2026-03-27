エルアル・イスラエル航空は、現地時間4月4日まで定期便を欠航する。4月15日までの運航便は、治安状況がより明確になるまで新規予約受付を停止している。テルアビブのベン・グリオン国際空港では、3月26日から1時かんあたり出発機1機、到着機1機の発着制限を行っている。また、出発便には1機あたり50人に搭乗人数を制限している。