FWロメル・ルカクとナポリの関係が悪化しているようだ。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が報じている。今回のインターナショナルマッチウィークでベルギー代表復帰を果たしていたルカクだったが、アメリカとメキシコへの長距離移動を懸念し、代表参加を辞退していた。ただ、報道によれば、この決断はクラブの許可を得たものではなかった上、ルカクはナポリに戻らずにベルギー滞在を続けており、ナポリは一連の対応に激