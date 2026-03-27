FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・準決勝の8試合が、26日に行われた。欧州予選プレーオフのパスAでは、イタリア代表と北アイルランド代表、ウェールズ代表とボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表による準決勝がそれぞれ行われた。3大会連続でプレーオフに回り、過去2大会は同ステージで敗退したイタリア。前半はスコアレスで終えたものの、後半に2得点が生まれ2−0で勝利した。ウェールズとボスニア・ヘルツェゴヴィナ