ラツィオに所属する元スペイン代表FWペドロが現役引退の可能性を含め、今シーズン終了後に去就に関する決断を下すようだ。現在、38歳のペドロはバルセロナ時代に公式戦通算321試合出場99ゴール61アシストという成績を残し、クラブ黄金期において獲得可能なほぼすべてのチームタイトルを獲得。さらに、スペイン代表でもFIFAワールドカップ優勝やEURO制覇に貢献した。2015年夏のバルセロナ退団後はチェルシー、ローマを経て2021