現地３月26日に北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ準決勝が各地で行なわれ、パスDではチェコとアイルランドが対戦した。パスDには、チェコ、アイルランド、デンマーク、北マケドニアが入り、それぞれが準決勝で戦う。その後、勝者同士が31日の決勝で本大会への出場権１枠をかけて激突する。先制したのはアイルランド。14分、敵陣ボックス内でネイサン・コリンズが相手に右足を蹴られ、倒れこむ。VARが介入し、