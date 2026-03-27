国際親善試合が26日に行われ、ブラジル代表とフランス代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026への出場が決定している優勝候補同士による、本大会前最後のインターナショナルマッチウィークに行われる注目のテストマッチ。カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルはGKにエデルソンを起用したほか、グレイソン・ブレーメル、カゼミーロ、ハフィーニャ、マテウス・クーニャ、ヴィニシウス・ジュニオール、ガブリエウ・マル