俳優の真木よう子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。「わたしだけの育児中脳内バグあるある」と題した画像を投稿し、驚きのハプニングを明かしました。【画像】真木よう子の育児中ハプニングとは？「もんだいないさーーー！」真木さんは「労わって欲しいから藤井風さん聴く」とつづり、1枚の画像を投稿。「わたしだけの育児中脳内バグあるある」として、歯磨き後、口をゆすいだ水を誤ってゴミ袋に吐き出してしまったエピソー