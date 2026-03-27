劇場版アニメ『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が2026年4月10日に全国で公開される。【画像】新作コナン映画×横浜今回の舞台は横浜。コナンたちが横浜のまちを駆け抜ける"史上最速（リミットブレイク）バトルミステリ―"だ。横浜都心臨海部では2026年4月10日〜7月31日の期間、この映画の公開を記念したコラボイベント「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×横浜市」が開催される。横浜の街を巡って楽しめるこのイベン