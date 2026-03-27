◇ナ・リーグパイレーツ7─11メッツ（2026年3月26日ニューヨーク）昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地で行われたメッツとの開幕戦に先発。初回、2死しか奪えず5失点で降板する波乱が起きた。初回、ラウの先制2ランで2点の援護を受けて上がったマウンドで先頭・リンドアを四球で歩かせると、次打者・ソトには中前打を浴び無死一、三塁。3番・