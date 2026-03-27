俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の最終回が、27日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！最終回では、トキは司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）に見守られながら、丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）