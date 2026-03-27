虎党著名人が、開幕をきょう２７日に控える阪神へエールを送る応援企画「ウル虎エール」の後編は、俳優で作家の中江有里（５２）が登場です。沖縄でのキャンプは１軍・２軍ともに足を運び、ベテランから若虎まで密着。新戦力に期待を寄せるとともに「隙はない」と２リーグ制以降、初の連覇を確信している。日本ハムから新加入の伏見寅威捕手、昨年未勝利に終わった西勇輝投手の元オリックス同級生バッテリーにも期待。昨年１１月