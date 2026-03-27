「すぐ感情的になるから声をかけたくない」と周囲から忌避される人がいる。精神科医の和田秀樹さんは「むかしなら頑固親父タイプだが、いまは自分の生活信条で得た『絶対善』を曲げないタイプが増えている」という――。（第3回／全3回）※本稿は、和田秀樹『感情にふりまわされない心の整理術』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■人間関係は感情関係私は「人間関係は感情関係」とよくいっています。本人は感情的で