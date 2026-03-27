「未払い税金のお知らせ」というメールが届くと、不安になってすぐに支払いたくなるかもしれません。特に、差し押さえや延滞を思わせる文言があると、冷静な判断が難しくなります。しかし、税金の案内を装った詐欺メールは以前から確認されており、メール内のリンクを開くこと自体が危険な場合があります。 本記事では、メールのリンクから支払う仕組みなのかという疑問に答えながら、本当に未納があ