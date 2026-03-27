セゾンカードを名乗るメールに、使った覚えのない請求や引き落とし日が書かれていると、不安になる方は多いでしょう。金額や日付が具体的だと、本当に引き落とされるように感じやすくなります。 しかし、メールに引き落とし日が記載されているだけでは、本物の請求とは判断できません。 セゾンカードに限らず、他社のクレジットカード会社を装った詐欺メールでは、もっともらしい請求金