年金は原則として65歳から受け取れますが、希望すれば60歳から受け取れます。逆に、65歳から受け取らず、もっと後に受給を遅らせることもできます。 今回のケースでは、相談者は年金を繰下げ受給したいと考えていますが、それによって医療保険料や介護保険料が増えないか心配しているようです。 本記事では、年金の繰下げ受給と、医療保険料および介護保険料の関係について解説します。 年金の繰下げ受給