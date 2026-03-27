シャワーを浴びるときのガス代をなるべく安くしたいと考えている人もいるでしょう。 ガス代は使用する水量だけでなくお湯の温度によっても変わってくるため、給湯温度の設定を下げることで節約につながります。 本記事では、シャワーの給湯温度を42度から40度へ変更した場合のガス代について、そのほかの節約方法とともにご紹介します。 ガス代の計算方法 1回のシャワーにかかるガス代は「お