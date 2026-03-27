なぜ、イラン核問題は戦争に至ったのか。『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新書）を出した国際政治学者の高橋和夫さんは「第1次トランプ政権の一方的な合意離脱が、『イラン核合意』再建を難しくした」という――。■核合意再建に対するイランの交渉戦術2021年1月のバイデン政権発足から3カ月後、イランとの交渉がようやく始まった。目鼻がつき始めた同年6月、イランで大統領選挙があった。その結