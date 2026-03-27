ＮＨＫ大阪放送局は２６日、現在放送中の朝のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」に主演した女優・高石あかりのコメントを発表した。同作の舞台は、明治時代の日本。ヒロイン・松野トキ（高石）と外国人教師ヘブン（トミー・バストウ）を軸にした人間模様を描いてきた。最終回を迎えた同作について高石は「撮影の前に私の感情が高ぶりそうになると、池脇（千鶴＝母・松野フミ）さんが笑わせてくださるなど皆さんが抑えてくださ