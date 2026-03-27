ＮＨＫ大阪放送局は２６日、朝のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」に主演した俳優・トミー・バストウのコメントを発表した。作家・小泉八雲の妻「小泉セツ」をモデルにし、半年間つむがれてきた同作は２７日に最終回を迎えた。雨清水トキ（高石あかり）の夫・雨清水八雲を演じたバストウが感謝の気持ちを込めたコメントを述べた。バストウは「最後まで見てくださってありがとうございます」と感謝の言葉で切り出す。「始まる