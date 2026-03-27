中国人民解放軍の上層部で粛清が相次いでいる。米戦略国際問題研究所によれば、最高階級に位置する上将の約9割が消えたという。中国で何が起きているのか、そして習近平へのクーデターの可能性はあるのか。神戸大学で中国共産党を研究する周俊講師に、ジャーナリストの高口康太さんが聞いた――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年3月9日、中国・北京で開催された第14期全国人民代表大会（全人代）第4期会議の第2回全体会議終了後、