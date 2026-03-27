意中の女性がフリーだとわかったら、攻めの姿勢でアプローチしたいもの。とはいえ、相手が恋愛そのものに乗り気でない様子なら、事情に合わせた迫り方をする必要があるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『彼氏募集中』は建前…恋愛にイマイチ気乗りしない理由」をご紹介します。【１】誰にも気兼ねせず、自由に出掛けたり遊んだりしたいから「友達と会うのに彼氏の了承を得たりと