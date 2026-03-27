塩野瑛久 塩野瑛久が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』に出席した。新発売されたBurberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」を記念した主要都市を巡るポップアップイベント。桜色のラッピングを施し、東京会場ではフレグランスに加え、日本では限られた店舗でのみ展開されている人気のメイクアッ