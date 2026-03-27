◆米大リーグタイガース８―２パドレス（２６日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）タイガースの新人Ｋ・マゴニグル内野手（２１）が、敵地のパドレスとの開幕戦、「６番・三塁」でメジャーデビュー。１回の初打席で右翼線に２点二塁打を始め４安打２打点の活躍でチームを勝利に導いた。１回１死満塁で右翼線に２点二塁打を放つと、第２打席も右翼フェンス直撃の二塁打。第３打席が遊撃内野安打、第４打席は三