GRヘリテージパーツプロジェクトで内装パーツを復刻！ A80スープラ 「オートモビルカウンシル2026」は、自動車の歴史を軸にヘリテージカーからモダンカーまでが一堂に会する祭典だ。トヨタは4月に開催される同イベントへの出展にあわせ、往年の名車を支える部品供給と文化活動の両面で、その取り組みを発表した。今回のトピックのひとつが、A80スープラ向け内装部品の