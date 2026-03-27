女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、最終回（第125回）を迎え、完結した。主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブンの回想録「思ひ出の記」が完成。ラストシーンは初回（昨年9月29日）冒頭に戻る劇的な展開となった。SNS上には放送終了を惜しむ声など続出。“ばけばけロス”が広がった。ヘブン役を好演した英俳優トミー・バストウ