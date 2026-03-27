【WWE】RAW（3月23日・日本時間24日／マサチューセッツ・ボストン）【映像】「さすがに酷すぎる」バックステージでの一コマ負けた腹いせに「お前のせいだ、来んじゃねえ！」などヒール女子レスラーのパワハラ、モラハラが常態化。決別したはずの元仲間すら思わず「こんな扱い酷すぎる」と助け舟を出す異常事態に「病んじゃう」「可愛そう」など心配の声が相次いでいる。関係が拗れ続けていた“カブキウォリアーズ”のアスカと