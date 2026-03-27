タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。今季“アイドル”初ステージ姿を披露した。「今年もサーキットを駆け抜けるサーキットのアイドルですっ！」とつづり、レースクイーンユニット「D'stationRacing」の今季初ステージの写真をアップ。「フレエンのサーキットライブがある年もない年も経験してきたからこそ、こうしてまたステージに立てることって当たり前じ