年金受給を繰り下げする場合、「基礎年金」と「厚生年金」の受け取り時期を、それぞれ別々に設定することが可能です。では、両者を別々に繰り下げた場合と、同時期に繰り下げた場合を比較すると、どちらがよりお得なのでしょうか。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』（三笠書房）から一部を抜粋・編集し、シミュレーション結果をもとに「繰り下げ受給」の最適パターンを解説します。基礎年金と厚生年金