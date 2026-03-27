まるでAIが生成したかのような、彩り鮮やかな食卓が話題です。【写真】「美的感覚がAIすぎる」と友人がびっくりした理想的な朝ごはん思わず見入ってしまう整いすぎた盛り付けに、SNSでは「美的感覚がAIすぎる」との声が。実はそこには意外な背景がありました。投稿主の藤田シオンさん（@shion0_25mg）に話を聞きました。ーーどのような気持ちで盛り付けを考えたのでしょうか？藤田：数年間続いたセルフネグレクトを辞めようと決意