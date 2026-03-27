岡山県の農園経営会社「西山ファーム」の違法な商法で損害を受けたとして出資者らが賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は26日、元役員らにおよそ2億8600万円の支払いを命じました。判決などによりますと、岡山県で観光農園などを運営していた西山ファームは、クレジットカードで商品を買えば配当を支払うなどと投資を持ち掛け、違法に資金を集めていました。これに出資した愛知県などに住む41人が、配当が滞