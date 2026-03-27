9人乗りも可能な独特の室内レイアウトに反響集まる！日本の自動車市場では、使いやすさや装備の充実度が重視される傾向が続いています。特に近年は、コンパクトでありながら家族でも使いやすいミニバンが安定した人気を保っています。2026年2月の販売状況を見ても、トヨタ「シエンタ」やホンダ「フリード」などが好調で、子育て世帯を中心に支持されていることが分かります。【画像】超いいじゃん！ これが全長4m級で「9人乗り