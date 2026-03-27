髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が、本日放送の第125話で最終回を迎えた。 参考：『ばけばけ』ヘブンの最期は“絶対泣かない”はずだったNHKでは異例の“30秒無音”の裏側 ヘブン（トミー・バストウ）が亡くなり、彼の弔いに訪れた編集者・イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の言葉をきっかけに、トキ（髙石あかり）が語り伝えた『思ひ出の記』。 制作