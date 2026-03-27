＜アクサレディス宮崎事前情報◇26日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞初めてディフェンディング大会を迎える工藤遥加に、もうひとつ、ある肩書きが加わった。選手と日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の橋渡し役を担う“プレーヤーズ委員長”だ。「みんなの力になれれば。それだけは思っています」。昨年初優勝したばかりで、異例の抜擢となった。【写真】ギャラリーも思わずホロリ…工藤、涙の初優勝2020〜