俳優の谷原章介（53）が27日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。番組の最終回について言及した。「めざましテレビ」のエンディングで中継があり、伊藤利尋アナウンサーから「こうして谷原さん、みなさんとお話しするのも今日が最後になります。谷原さん、『サン！シャイン』最後の放送になりますね。毎日こうやって中継というスタイルでいたけど、ありがとうございました」と話題