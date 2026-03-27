女性4人組「新しい学校のリーダーズ」のKANON（24）が27日までに自身のインスタグラムを更新。巻き髪ロングヘア姿を公開した。「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた〜」とつづり、ロングの巻き髪姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「Who？」「あら可愛い」「えつ待ってかわいすぎ」「いや美人すぎやろ」「可愛すぎる！！反則レベル超え！！」「どこのお姫様かと」などの声が寄せられている。新しい学校の