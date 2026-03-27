2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が27日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“てるてる坊主なな”を披露した。「懐かしすぎる。てるてる坊主なな」と、フード付きレインポンチョを着て、突っ立っているショットをアップ。高木さんのマネジャーはインスタで「アーカイブ(掘り起こし)シリーズ去年の今頃の写真、、、大