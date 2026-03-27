人気レースクイーンの央川かこ（31）が27日までに自身のインスタグラムを更新。黒革の首輪＆ブラトップ・コスチューム姿を披露した。「2026年シーズンも株式会社TOM'Sのアンバサダーを務めさせていただくことになり、昨年に引き続きSUPERFORMULAにて【VANTELINTEAMTOM'S】を応援します」と報告。黒レザーの首輪＆ブラトップ・コスチューム姿の写真をアップし「TOM'Sアテンダントとしてチームの魅力をたくさんの方に伝