防衛省は、海上自衛隊のイージス艦からアメリカ製の長射程巡航ミサイル「トマホーク」を発射できるようになったことを発表しました。【映像】トマホーク発射の様子イージス艦「ちょうかい」は去年10月中旬からアメリカでシステム改修や乗員訓練などを行い、射程およそ1600キロのトマホークの発射に必要な能力を備えました。実射試験などを行った後9月中旬に長崎県の佐世保に帰港し任務に就きます。防衛省は日本への攻撃を