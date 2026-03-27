岡山大（岡山市）が２０２７年度分から、国内の学生の年間授業料を１・２倍に、留学生は２・５倍に引き上げる方向で検討していることが、複数の大学関係者への取材で分かった。現在はいずれも５３万５８００円で、値上げすれば留学生は国立大で国内最高額となる。文部科学省によると、国立大の学費は省令で標準額が定められ、国内の学生については、その１・２倍を上限に引き上げることができる。留学生については、２０２４年