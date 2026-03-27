イランへの攻撃前にホルムズ海峡を通過して日本に向かっていた原油タンカーが東京湾に入航しました。【映像】川崎沖の原油タンカーの様子このタンカーは、アメリカなどによるイランへの攻撃の前、2月中旬以降にホルムズ海峡を通過したとみられます。ホルムズ海峡の事実上封鎖で、3月下旬以降、中東からの輸入は大幅に減少しています。政府は、中東からホルムズ海峡を通らないルートでの原油の調達を進めていて、あすには攻